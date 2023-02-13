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ناصر كنعاني: نأمل التزام كافة الاطراف وخاصة الادارة الامريكية بما تقولها في وسائل الاعلام وابداء حسن النوايا والعودة لطاولة المفاوضات

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

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