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الذي تصدع نتيجة الهزة الارضية ..

نجاة عائلة في كفررمان  بجنوب لبنان بعد انهيار سقف منزلها

نجاة عائلة في كفررمان  بجنوب لبنان بعد انهيار سقف منزلها
الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

انهار جزء من سقف منزل المواطن يوسف جوني في بلدة  كفررمان بجنوب لبنان ، بينما كان أحد أبنائه داخل المطبخ، وقرابة الواحدة بعد منتصف اللّيل انهار باقي السّقف، مشيرًا إلى نجاة العائلة بأعجوبة.

العالم _ لبنان

وأشارت زوجة يوسف، إلى أنّه أثناء الهزة الأرضية الّتي ضربت لبنان فجر الإثنين الماضي، تصدّع السّقف داخل المنزل، وفجر اليوم هبط ونجونا.

يُذكر أنّ المنزل قديم العهد ويحتاج إلى إعادة تأهيل سريعة، ولكنّ الزّوجة أكّدت "أنّنا لا نستطيع تأهيله بسبب وضعنا الصّعب، كما أنّنا لا نملك مكانًا آخر نلجأ إليه، ولا قدرة لنا على استئجار منزل، فالظّروف صعبة.

يُشار إلى أنّ وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولولي، كان قد أوعز إلى المحافظين كافّة، الطّلب من البلديّات واتّحاداتها والقائمقامين، المباشرة فورًا بإجراء مسح شامل للأبنية المتصدّعة وغير الصّالحة للسّكن والانجرافات الحاصلة على الطّرقات، على أن يتمّ الاستعانة بنقابتَي المهندسين في بيروت وطرابلس، والعمل على تدعيم أو ترميم الأبنية المتصدّعة من قبل أصحابها؛ وإذا تعذّر ذلك من قبل البلديّات المعنيّة.

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الذي تصدع نتيجة الهزة الارضية .. نجاة عائلة في كفررمان  بجنوب لبنان بعد انهيار سقف منزلها

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