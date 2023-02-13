الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣
١١:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

حلفاء وأخوة سوريا يلبون نداء الاستغاثة وأمريكا و"النصرة" تعرقلان المساعدات

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

مراسل العالم: ضحايا الزلزال في حماة السورية خلف51 وفاة

زلزال سوريا.. ولؤم أمريكا

امريكا تتحايل علی الشعب السوري المنكوب بدل اغاثته

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. آخر التطورات في الاراضي الفلسطينية

العاروري: الشعب الفلسطيني لن ينكسر وسيواصل الدفاع عن حقوقه وأرضه

حلفاء وأخوة سوريا يلبون نداء الاستغاثة وأمريكا و"النصرة" تعرقلان المساعدات

بالفيديو.. زلزال تركيا وسوريا.. مراسل العالم: وصول مساعدات إيطالية الى منكوبي سوريا

بحضور 189 نائبا.. برلمان العراق يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

بين الضرورات والمحظورات.. ما يسمى 'المعارضة' في لبنان  تكرّس 'انقساماتها'!