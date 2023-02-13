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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 13-02-2023

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 13-02-2023

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