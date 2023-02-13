وزير الخارجية العراقي:استمرار الاتصال مع المسؤولين الإيرانيين والامريكيين

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وقال فؤاد حسين، في مقابلة مع موقع "المونيتور" الأمريكي: "ليس سراً أنني على اتصال بمسؤولين إيرانيين وأمريكيين"، مضيفا: "يثق الطرفان بنا، وهذا أمر جيد".

وأكد أن "من مصلحة العراق أن يكون هناك توتر أقل بين واشنطن وطهران".

وقال حسين: "الولايات المتحدة حليف مهم، وإيران جارة مهمة، نتقاسم معها العديد من المصالح المشتركة، بما في ذلك الحدود والدين والثقافة والاقتصاد والتجارة"، معربا عن أمله أن يبدأ الطرفان في التحدث مع بعضهما البعض مرة أخرى".

ويقوم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بزيارة واشنطن حاليا على رأس وفد عراقي إلى أمريكا، والذي يضم القائم بأعمال محافظ البنك المركزي علي العلاق، في أول لجنة تنسيق عليا تركز على الاقتصاد لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق.