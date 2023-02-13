بيان مهم لجماهير الجولان العربي السوري المحتل..وهذه تفاصيلها

العالم- سورية

وجاء في بيان جماهير الجولان العربي السوري المحتل:

اننا في الجولان العربي السوري المحتل، وفي الذكرى الحاديه والاربعون لانتفاضة الرابع عشر من شباط، ذكرى الاضراب التاريخي والبطولي الذي خاضته جماهير الجولان السوري المحتل ضد قرار الضم المشؤوم، نؤكد على ان القيم الوطنيه والنضاليه لهذه الذكرى العطره متجدده فينا نتوارثها جيلا بعد جيل ، وفي الوقت ذاته نؤكد على ان الجولان بكامل ارضه وسمائه وسكانه وترابه ومائه عربي سوري، وان هذا الانتماء الوطني المتأصل فينا غير قابل للنقاش ولا يسقط بتقادم الزمن.

اننا في الجولان العربي السوري المحتل نجدد رفضنا للاحتلال الاسرائيلي، ورفضنا لقانون الضم الباطل ولكل قوانين الاحتلال المنبثقه عنه، ونؤكد على حقنا الوطني والنضالي والانساني في مقاومة الاحتلال بكل السبل والوسائل التي تكفل تحرير الجولان من الاحتلال الاسرائيلي وعودته الى حضن الوطن الام سوريه.

تأتي الذكرى هذا العام ووطننا الغالي يواجه الاثار المدمره للزلزال الذي ضرب بعض محافظات الوطن، واننا في الجولان السوري المحتل نقف الى جانب دولتنا وشعبنا في هذه الكارثه الكبرى التي المت بنا، نترحم على ارواح الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

اننا في الجولان العربي السوري المحتل والتزاما منا بقرار القياده السوريه بتعطيل كل الفعاليات والمهرجانات الاحتفاليه بسبب الكارثه الكبرى التي حلت بالوطن، فان احياء هذه المناسبه يقتصر على تزيين ساحات قرى الجولان بالاعلام الوطنيه والتجمع في ساحات قرى الجولان الساعه العاشره والنصف لرفع صوتنا لكسر الحصار عن وطننا الغالي وللتعبير عن حزننا والمنا جراء هذه الكارثه.

عاش الرابع عشر من شباط رمزا لنضال الاهل في الجولان السوري المحتل .

التحيه كل التحيه لشعبنا السوري ولجيشنا البطل ولقائد الوطن السيد الرئيس بشار الاسد .

التحيه لشعبنا العربي الفلسطيني ولمقاومته المباركه .

الرحمه لشهداء الوطن والشفاء العاجل للجرحى

جماهير الجولان العربي السوري المحتل