مقتل جندي وإصابة مستوطن بعمليتي طعن بالقدس المحتلة+فيديو

العالم _ فلسطين

وقالت مصادر عبرية إن الجندي أصيب بنيران الجنود عن طريق الخطأ، ووصفت جراحه بالخطيرة جدًّا، وتم نقله للمستشفى، وأعلن عن هلاكه هناك.

وأفادت مصادر عبرية باعتقال الفتى المنفذ العملية وقالت إنه يبلغ 13 عامًا من العمر، وهو مصاب بجراح طفيفة.

فيما أصيب مستوطن آخر بجراح متوسطة، بعملية طعن في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت أن مستوطنا تعرض للطعن في ظهره قرب باب السلسلة ووصفت حاله بالمتوسطة.

وزعمت مصادر عبرية اعتقال المشتبه به بتنفيذ العملية بعد ملاحقته في المكان.

وأغلقت قوات الاحتلال أبواب المسجد الأقصى، واعتقلت فتى من داخل المسجد بعد اقتحامه، بزعم تنفيذه عملية الطعن.

وشهدت منطقة باب العامود بالقدس استنفارا لقوات الاحتلال، بعد عملية الطعن.

وجاء الحدثان في ذروة حالة تأهب في صفوف قوات الاحتلال بعد مقتل 3 مستوطنين وإصابة آخرين بعملية دهس نفذها الشهيد حسين قراقع (31 عاما) في حي راموت بالقدس، يوم الجمعة المنصرم.

ومنذ ساعات الصباح وسّعت سلطات الاحتلال من عمليات هدم وتدمير ممتلكات الفلسطينيين في القدس، بعد مصادقة "الكابينت" الصهيوني مساء أمس على توسعة الحملة الأمنية بالمدينة.