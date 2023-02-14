بعد الزلزال، متى تطلق المساعدات الدولية إلى سورية؟..اعتقالات تونس، هل حان وقت المواجهة مع النظام؟

العالم - بانوراما

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد وافق على فتح معبري الراعي وباب السلام لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين في ادلب.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تواصل السلطات التونسية ملاحقة وايقاف قيادات المعارضة لتشمل هذه المرة القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والمحامي الزهر العكرمي ومدير إذاعة خاصة وذلك بعد يوم واحد من تنفيذ اعتقالات لسياسيين ورجال الأعمال بشبهة التآمر على أمن الدولة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.