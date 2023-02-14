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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

بعد الزلزال، متى تطلق المساعدات الدولية إلى سورية؟..اعتقالات تونس، هل حان وقت المواجهة مع النظام؟

بعد الزلزال، متى تطلق المساعدات الدولية إلى سورية؟..اعتقالات تونس، هل حان وقت المواجهة مع النظام؟
الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول اختتام جلسة مجلس الأمن الدولي المغلقة لبحث دعم منكوبي الزلزال في شمال سورية، بدون عرض مشروع قرار لدعم عمل معابر حدودية إضافية وافقت دمشق على فتحها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غرب البلاد.

العالم - بانوراما

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد وافق على فتح معبري الراعي وباب السلام لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين في ادلب.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تواصل السلطات التونسية ملاحقة وايقاف قيادات المعارضة لتشمل هذه المرة القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والمحامي الزهر العكرمي ومدير إذاعة خاصة وذلك بعد يوم واحد من تنفيذ اعتقالات لسياسيين ورجال الأعمال بشبهة التآمر على أمن الدولة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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