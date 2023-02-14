حكومة الاحتلال تفشل أمنيا وتهرب نحو الاستيطان

العالم - البوصلة

وان فشل حكومة الاحتلال في الامن، جعلها تلجأ الى الاستيطان، وهو ما اعتبره المراقبون محاولة لتصدير الازمة الامنية، فالعمليات الفلسطينية الاخيرة أثبتت أن هذه الحكومة منهارة أمنيا.



كما شهدت مدينة القدس المحتلة وأحياؤها كافة يوم غضب ومواجهات ونفير عام ضد قرارات الحكومة الامنية الاسرائيلية المصغرة، التي دعت الى هدم مزيد من المنازل وتنفيذ حملة عسكرية. فيما شهد الشارع داخل الكيان الصهيوني، تظاهرات ضمت عشرات الالاف ضد حكومة بنيامين نتنياهو.



ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول كيفية تقيمون الوضع الامني في الاراضي المحتلة؟ و كيف تتعامل المعارضة في كيان الاحتلال مع هذا الوضع وفشل حكومة نتنياهو في الملف الامني؟ وهل نحن امام مرحلة جديد من الصراع والى اين تتجه هذه المرحلة؟ وماذا تبقى لدى حكومة نتنياهو لتقدمه للمستوطنين بعد فشلها بمعظم الملفات؟



كما يبحث البرنامج في كيفية التعامل مع قرارات الاستيطان الجديدة؟ واين السلطة الفلسطينية من هذا الوضع وماهي خياراتها في وجه الاستيطان؟هل من الممكن ان نشهد تصعيد من جانب المقاومة ضد الاستيطان؟



ضيوف هذه الحلقة:



- مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي.



- اشرف عكة الخبير استراتيجي من رام الله

التفاصيل في الفيديو المرفق ...