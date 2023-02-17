سفراء ودبلوماسيون يقدمون التعازي في السفارة السورية بطهران

العالم - خاص بالعالم

ضمن حادثة مؤلمة تسارع عدد من السفراء والدبلوماسيون الذين يمثلون بلادهم في العاصمة طهران بتقديم أحر التعازي بضحايا الزلزال واعلان كلمات التضامن لسوريا من داخل السفارة السورية.



يعرب جميع الحاضرين عن عميق أسفهم وتعاطفهم مع ممثلي البلد والشعب السوري للتخفيف عنهم في مثل هذه الظروف الصعب، داعين الله بالرحمة الواسعة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.



فمنذ وقوع الكارثة الانسانية في سوريا بفعل الزلزال، لاقت تعاطفا وتضامنا في الكثير من دول العالم من بينهم الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث تتواصل الغعاليات التضامنية الداعمة للشعب السوري.

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