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سفراء ودبلوماسيون يقدمون التعازي في السفارة السورية بطهران

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

تتحول السفارة السورية بطهران الى قِبلة لمحبي الشعب السوري، دبلوماسيون وسفراء وأكاديميون؛ يتوافدون وفي جُعبتِهم رسائل تضامن مع سوريا الجريحة جراء الزلزال.

العالم - خاص بالعالم

ضمن حادثة مؤلمة تسارع عدد من السفراء والدبلوماسيون الذين يمثلون بلادهم في العاصمة طهران بتقديم أحر التعازي بضحايا الزلزال واعلان كلمات التضامن لسوريا من داخل السفارة السورية.

يعرب جميع الحاضرين عن عميق أسفهم وتعاطفهم مع ممثلي البلد والشعب السوري للتخفيف عنهم في مثل هذه الظروف الصعب، داعين الله بالرحمة الواسعة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

فمنذ وقوع الكارثة الانسانية في سوريا بفعل الزلزال، لاقت تعاطفا وتضامنا في الكثير من دول العالم من بينهم الجمهورية الاسلامية الايرانية، حيث تتواصل الغعاليات التضامنية الداعمة للشعب السوري.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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