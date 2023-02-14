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السوداني والحلبوسي يبحثان استضافة المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي

السوداني والحلبوسي يبحثان استضافة المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي
الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العراق ان رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، استقبل مساء الاثنين، رئيس مجلس النواب السيد محمد ريكان الحلبوسي.

العالم - العراق

واضاف الزميل نويد بهروز نقلا عن بيان لـ"المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء"، انه جرى خلال اللقاء بحث الاستعدادات والتحضيرات الجارية لاستضافة بغداد المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي في شهر شباط الجاري، وأفضل الجهود لإنجاح هذه الدورة التي سيترأسها العراق.

وشهد اللقاء التباحث في أهمّ القضايا والمواضيع على المستوى الوطني، وبحث سبل تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل دعم القوانين التي تيسّر من تنفيذ البرنامج الحكومي، وتلبي طموحات المواطنين في نيل الخدمات والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية والخدمية لجميع محافظات العراق.

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