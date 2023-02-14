الرئيس الايراني يصل الى بكين

العالم - ايران

وكان في استقبال الرئيس الايراني لدى وصوله الى مطار بكين وزير الثقافة والسياحة الصيني .

وكان الرئيس الايراني قد اشار مساء الاثنين للصحفيين قبيل توجهه إلى الصين ، إلى أهداف وخطط زيارته لهذا البلد قائلا: بادئ ذي بدء ، سيجري في هذه الزيارة متابعة تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية على مدى 25 عاما بين البلدين.

وأوضح رئيس الجمهورية بأن زيارته الى الصين تأتي تلبية لدعوة من رئيس دولة الصين الصديقة.

وقال الرئيس الايراني: لدينا علاقات كثيرة مع الصين ، لكن قدرات البلدين لم تستغل بالقدر المنشود من أجل تحسين مستوى العلاقات ، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري.

وأضاف السيد رئيسي: "للأسف ، يجب أن أقول إننا متخلفون بشكل خطير في هذا الصدد. فدول مثل الصين وإيران في آسيا لديها الكثير من الطاقات والمصالح المشتركة على المستويين الإقليمي والعالمي ويمكن أن يكون لديهما علاقات اكبر ".

وأضاف: علينا أن نتابع ونعوض عن التخلف الذي حدث حتى الآن فيما يتعلق بالعلاقات مع الصين والتعويض عن هذا التخلف يعني ضرورة الاعتراف بقدرات البلدين وبذل الجهود لتبادل هذه القدرات ، لا سيما في الأمور الاقتصادية.

وذكر أن معظم العلاقات الاقتصادية والتجارية هي في مجال الطاقة وأضاف: إن الوزارء الذين يرافقونه في هذه الرحلة قد خططوا من قبل لمذكرات التفاهم ، وخلال هذه الرحلة سيتم توقيع عشرين مذكرة تفاهم من قبل كبار المسؤولين في البلدين ومن المهم أن يتم متابعة هذه العلاقات بشكل استراتيجي على المستوى الثنائي.

وفي إشارة إلى عضوية إيران في منظمة شنغهاي ، قال رئيسي: "على المستوى الإقليمي ، لدينا عضوية في منظمة شنغهاي ، التي أوجدت ارتباطًا بالبنية التحتية الاقتصادية للمنطقة وأوجدت أساسًا جيدًا للتواصل مع جميع الدول الآسيوية. وخاصة الصين ".

وأضاف: لدينا مواقف مشتركة مع الصين في التعامل مع الأحادية والاستقلال السياسي ، وهو ما جمعنا معًا حتى نتمكن من إقامة تعاون جيد مع هذا البلد في مختلف المجالات.

وصرح الرئيس الايراني: خلال هذه الزيارة ، سنلتقي بالرئيس الصيني وكبار المسؤولين في هذا البلد ، وآمل أن تكون هذه الزيارة فعالة في تطوير العلاقات الشاملة بين البلدين وتحسين مستوى العلاقات بين البلدين ، لأن هذه رغبة البلدين.

وفي السياق قال محمد جمشيدي ، مساعد مدير مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، ان زيارة السيد رئيسي إلى الصين هي أول زيارة يتم إجراؤها بدعوة من الصين في العقدين الماضيين.

كما ذكر جمشيدي أن الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة المهمة هي اقتصادية وسياسية واستراتيجية.

واضاف، سيتم خلال زيارة الرئيس آية الله ابراهيم رئيسي إلى بكين ، الانتهاء من آليات تنفيذ الاتفاقية الشاملة بين ايران والصين.

واشار جمشيدي في مقابلة تلفزيونية مساء الأحد الى ان الرئيس الصيني شي جين بينغ وجّه الدعوة الى الرئيس آية الله إبراهيم رئيسي لزيارة بكين خلال قمة شنغهاي التي عقدت في سمرقند قبل عدة اشهر، وقال: ان أهداف هذه الزيارة اقتصادية وسياسية واستراتيجية.

وأوضح جمشيدي: إن استراتيجية الحكومة الايرانية هي سياسة التقارب الاقتصادي مع التركيز على المنطقة الآسيوية ، الأمر الذي يحظى باهتمام خاص.

وأضاف مساعد مدير مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية: نتطلع إلى تعاون اقتصادي مكثف مع الصين ، أساسه الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وقال: خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني لإيران جرت مفاوضات في اطار لجان مختلفة ونحن الآن جاهزون لتنفيذها.

وتابع جمشيدي: لقد دفعنا الى الامام آليات تنفيذ الاتفاق الشامل بين إيران والصين، والذي كان اتفاقًا على الورق في بداية مهام الحكومة ، وسيتم استكماله في هذه الزيارة.

وتاتي هذه الزيارة في الوقت الذي اتخذ البلدان خطوات كبيرة لتنفيذ الوثيقة الشاملة المشتركة للتعاون لمدة 25 عامًا.

وتعتبر الصين أكبر شريك تجاري لايران، وطبقا لإحصاءات الجمارك الإيرانية لمدة 10 أشهر ، كانت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات إيران بمقدار 12 مليارا و 600 مليون دولار. في المقابل ، استوردت ايران ما قيمته 12 مليارا و 700 مليون دولار من الصين خلال هذه الفترة.