تطور المقاومة الفلسطينية في مجال الرد علی جرائم الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وقال صالح أبوعزة في حديث لقناة العالم الاخبارية ان عام 2022 كان عاماً مميزاً للمقاومة الفلسطينية لكن ما يميز عام 2023 هو تزامن الجرائم الصهيونية برد الفعل الفلسطيني.

وأوضح ان الرد علی مجزرة جنين جاء بعد 24 ساعة عبر عملية خيري علقم في القدس، والرد علی مجزرة أريحا جاء سريعاً عبر عملية حسين قراقع.

وأكد أبوعزة ان ما يقلق الصهاينة هو تنوع العمل المقاوم الفلسطيني من اطلاق الصواريخ من غزة الی العمل الشعبي الفلسطيني عبر القاء الحجارة والاصطدام مع المستوطنين في نقاط التماس حتی عمليات الاسود المنفردة والعمل المنظم التي تقوده كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس بالاضافة الی كتائب شهداء الاقصی وجناح نابلس، كتيبة نابلس وكتائب شهداء الاقصی وعرين الاسود.

وبيّن ان هذه العمليات جعلت مدير الاستخبارات الاميركية يتحدث عن خشية حقيقية لدی الولايات المتحدة من تصاعد اعمال المقاومة وصولاً الی انتفاضة شبيهة بانتفاضة عام 2002.

وأشار ابوعزة الی قلق اسرائيلي من أعمال نوعية للمقاومة كالطائرات المسيرة التي استخدمتها كتبة جنين لمراقبة جنود الصهاينة حين ملاحقة المقاومين، مؤكداً ان الاحتلال يخشی من تطوير هذه المسيرات بحيث تتمكن من القاء القنابل علی الاسرائيليين.