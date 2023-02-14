الجهاد الإسلامي تنعى الشهيدين العايدي وأبو عرام من طوباس والخليل

العالم - فلسطين

وحسب وكالة فلسطين اليوم أكدت الحركة أن تصاعد جرائم القتل العمد بغطاء من حكومة العدو الفاشية على امتداد أرضنا، لن يثني أبناء شعبنا عن مواصلة دربهم والتمسك بأرضهم ومبادئهم، وليعلم المحتل المجرم أننا نزداد يقيناً بقرب زواله ودحره عن تراب فلسطين.

وعزت الحركة عوائل الشهداء الكرام، وأهلنا في طوباس والخليل، لنؤكد أن شعبنا الصابر المرابط وأمام هذه الجرائم الإرهابية من قتل بدم بارد، سيواصل طريقه دفاعاً عن أرضه ومقدساته، وإن مقاومينا الشجعان سيثأرون لهذه الدماء، ويواصلون الدرب حتى الحرية والخلاص.