رئيسي: إيران والصين أصدقاء‌ بعضهما للاخر في الأيام العصيبة

العالم - إيران

وفي زيارته إلى الصين تلبية لدعوة الرئيس الصيني رسميا، إلتقى الرئيس السيد إبراهيم رئيسي برئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "لي جان شو".

وفي هذا اللقاء أكد الرئيس رئيسي على أهمية دور التعاون البرلماني لتنمية الشراكة الثنائية معربا عن امتنانه لدعم مجلس الشعب الصيني في تحقيق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار الرئيس الإيراني إلى مستوي المناسبات الثنائية بين البلدين مشددا أن إيران والصين أصدقاء‌ بعضهما البعض في الأيام العصيبة، مؤكدا على استمرار التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين.

وفي هذا اللقاء تم التأكيد على استخدام الآليات والأعمال الإقليمية أوسع من أطار الاقليم.

وتمت الإشارة إلى مكاسب مجلس الشعب الصيني في إعداد الخطط والبرنامج الصينية التنموية وتم التأكيد على تبادل الخبرات في هذا الخصوص.