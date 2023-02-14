عرنوس يرأس اجتماعا للجنة العليا للإغاثة بهدف تنظيم مسار استلام المساعدات

العالم- سورية

وتم خلال الاجتماع تحديد الدور المطلوب من كل جهة في مسار استلام المساعدات وتوزيعها على المتضررين، بما فيها اللجان الفرعية بالمحافظات والجهات المشاركة والمخولة بالتوزيع، وهي الهلال الأحمر العربي السوري والأمانة السورية للتنمية والجمعيات المرخصة واتحادات الغرف السورية والغرف بالمحافظات، وجرى التأكيد على توثيق المساعدات المستلمة وفق بيانات تفصيلية وتسليمها للجهة المخولة بالتوزيع ومنع حصول أي خلل.

وأكد عرنوس أهمية ترتيب عملية استلام المساعدات وتوزيعها وتكامل الأدوار بين جميع الجهات ذات العلاقة لضمان حسن توزيع المساعدات وتحديد أولويات المواد الأكثر احتياجاً من أدوية ومستلزمات وتجهيزات إغاثية وتوجيهها بالاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن كل إمكانيات الدولة مسخّرة لتأمين مستلزمات الأسر والعائلات المتضررة وإعادة الحياة إلى المناطق المتضررة.

من جانبه لفت وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس اللجنة العليا للإغاثة إلى الجهود المكثفة التي تبذلها كافة القطاعات للمساهمة في التخفيف من آثار الزلزال عن المتضررين وتقديم المساعدات اللازمة، موضحاً أن اللجنة العليا على تواصل لحظي مع اللجان الفرعية بالمحافظات لتذليل أي عقبات أمام عملية توزيع المواد الإغاثية وتصويب أي خلل قد يحدث.

وأكد المجتمعون أهمية إسراع اللجان المكلفة بالمحافظات المعنية بإعداد قاعدة البيانات اللازمة عن الأضرار بهدف وضع خطة عمل قابلة للتطبيق لإعادة الأوضاع الطبيعية إلى هذه المناطق بشكل تدريجي، وأهمية استدامة المساعدات وتقديم كل مستلزمات العائلات المتضررة من مواد غذائية وطبية ومستلزمات أخرى.