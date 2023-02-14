شاهد.. هكذا عائلة آل خليفية تريد محو الهوية البحرينية

العالم - خاص بالعالم

قال الإعلامي البحريني إن الشعب البحريني على مر التاريخ يحارب العائلة الحاكمة المتغطرسة في البحرين لأنها تريد أن تمحو هوية هذا الشعب.

وأوضح عبد الوهاب أن الشعب البحريني يختلف مع العائلة الحاكمة على كافة المستويات، لذا لن يكون بينهما تصالح أو وئام.

وأشار عبد الوهاب، إلى أن عائلة آل خليفة تريد نهب ثروات الشعب البحريني وإلغاء وجوده من البلاد، مؤكدا على أن الحراك الشعبي البحريني سيبقى مستمرا حتى استعادة حقه المغصوب.

هذا وتحت شعار مستمرون بمبدأية وحركية احيا البحرينيون الذكرى الـ12 لثورة الـ14 من فبراير عبر مسيرات وتظاهرات شهدتها مختلف مناطق البلاد ليسجلوا كما في كل عام موقفا عمليا يبرهن على الصمود والثبات.

تظاهرات سلمية خرجت تلبية لدعوة عالم الدين البحريني الشيخ "عيسى قاسم" وشددت على استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق المطالب وسط شعارات تؤكد حقهم في تقرير المصير.

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