بالفيديو.. نقاط قوة الشعب البحريني في صراعه مع عائلة آل خليفة

العالم - خاص بالعالم

قال يحيي، إن الشعب البحريني في الذكرى الـ12 لثورته أكد مرة اخرى مشروعية حقوقة وضعف العائلة الحاكمة في المواجهة السياسية والميدانية والعلامية لذا الشعب البحريني اليوم في مركز قوة وصمود.

واوضح الناشط السياسي أن خطاب "الشيخ عيسى احمد قاسم"يوم الاثنين رسم خطوط وشفافية مطالب الشعب البحريني، وأظهر ضعف العائلة الحاكمة وغطرستها في مواجهتها مع الشعب البحريني.

هذا وتحت شعار مستمرون بمبدأية وحركية احيا البحرينيون الذكرى الـ12 لثورة الـ14 من فبراير عبر مسيرات وتظاهرات شهدتها مختلف مناطق البلاد ليسجلوا كما في كل عام موقفا عمليا يبرهن على الصمود والثبات.

تظاهرات سلمية خرجت تلبية لدعوة عالم الدين البحريني الشيخ "عيسى قاسم" وشددت على استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق المطالب وسط شعارات تؤكد حقهم في تقرير المصير.

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