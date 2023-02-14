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السيد الصدر ينتقد عرض قناة MBC مسلسلا تاريخيا عن معاوية

السيد الصدر ينتقد عرض قناة MBC مسلسلا تاريخيا عن معاوية
الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عرض مسلسل تاريخي يبث على قناة MBC المملوكة للسعودية.

العالم- العراق

وقال الصدر في تغريدة بهذا الصدد:" ارى من الأجدر والأفضل بل المتعيّن.. أن تتراجع قناة الـ (أم بي سي) عن بث مسلسل درامي بخصوص (معاوية) فهو رأس الفتنة الطائفية وأول من سَنّ سبّ الصحابة وأول من خرج عن إمام زمانه وشق صفّ الوحدة الإسلامية.. وأول من قتل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ".

واضاف: "ان بث مثل هذه المسلسلات مخالف للسياسات الجديدة المعتدلة التي انتهجتها المملكة العربية السعودية الشقيقة فلذلك نسترعي انتباهكم".

وختم تغريدته بالقول: "لا داعي لجرح مشاعر إخوتكم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وإني لكم من الناصحين".

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