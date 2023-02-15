بغداد: تلقينا الضوء الأخضر لمواصلة شراء الغاز والكهرباء من إيران

العالم - العراق

وافادت شبكة العهد الاخبارية ان فؤاد حسين صرح ان العراق سيواصل الاستثمار في مجال الغاز.

ونسبت الى وزير الخارجية العراقي قوله ان بلاده تلقت ضوا اخضر من اميركا للاستمرار في شراء الكهرباء والغاز من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأكد أن العراق سيصبح في المستقبل قوة عظمى في مجال إنتاج الغاز، لأن العراق هو "أرض النفط والغاز".

وحول روسيا قال وزير الخارجية العراقي: نجد صعوبة في سداد الديون للشركات الروسية العاملة في حقول النفط العراقية، نحن نعتني بنظامنا النقدي في مواجهة العقوبات.

وكان المتحدث باسم الخارجية العراقية، احمد الصحاف، ان ان الوزير فؤاد حسين التقى الاسبوع الماضي ببغداد مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الاقتصادية مهدي صفري.

وأكد وزير الخارجية العراقي في هذا اللقاء أن علاقات بغداد مع دول الجوار تقوم على أساس المصالح المشتركة. وناقش الجانبان قضايا مشترك.

ناقش وزير الخارجية العراقي ومساعد وزير الخارجية الإيراني في هذا اللقاء التحديات التي تواجه المنطقة كما تم بحث القضايا القائمة بين البلدين، وخاصة قضية الطاقة ، حيث يستورد العراق الغاز من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية.

كما أكد فؤاد حسين أن العراق يعمل على أساس المصالح المشتركة في علاقاته مع دول الجوار ، وخاصة الجمهورية الإسلامية الايرانية، مما يعزز المصالح الوطنية للعراق.

ويأتي هذا اللقاء في اعقاب أعلان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قبل أيام قليلة عن عقد خمسة اجتماعات على المستوى الأمني ​​بين ايران والسعودية.