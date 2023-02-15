إعدامات في السعودية دون اعلام ذوي المحكومين

العالم - انقلاب الصورة

بعد أن كانت مشاهد قطع الرؤوس تجري امام الملأ في السعودية ابان حقبة تسلط الحركات الوهابية، فقد تقنن الأمر في نهاية المطاف وأصبحت الدولة هي من تقوم بهذه الجريمة.

تقارير حقوقية لمنظمات دولية أكد زيادة نسبة الاعدامات التي نفذتها السعودية الی قرابة الضعف في السنوات الاخيرة بجانب حالات تعذيب وانتهاكات يتعرض لها المواطنون ومن الشيعة بالدرجة الاولی الذين يجري اعتقالهم وتعنيفهم وزجهم في سجون مظلمة واعدامهم بأوامر قضائية تغيب عنها العدالة والانسانية.

واخذت آلة عقوبة الاعدام السعودية تطحن المعارضين حتی الاطفال والنساء المستضعفات وصولاً الی الاشخاص الذين كانت جريمتهم الوحيدة امتلاك كتب محظورة أو التحدث الی صحفيين أجانب، مما يكشف ان السنوات الست الاخيرة كانت الاكثر دموية في التاريخ الحديث.

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https://www.alalam.ir/news/6539473