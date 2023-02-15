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استجابة لنداء السيد السيستاني..

قوافل مساعدات الحشد الشعبي تصل الی اللاذقية في سوريا

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

وصلت شاحنات الحشد الشعبي العراقي الی محافظة اللاذقية في سوريا، استجابة لفتوی آية الله السيد علي السيستاني.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من محافظة اللاذقية ان المدينة الرياضية في اللاذقية شهدت وصول قوافل كبيرة للحشد الشعبي، ليتم توزيعها الی جميع المناطق المنكوبة في العراق.

وأكد ان أكبر قافلة من مساعدات الحشد الشعبي، وصلت يوم أمس الی اللاذقية، شملت 350 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وطبية وانسانية بالاضافة الی فرن خبز متنقل و3 مشافي ميدانية و25 عيادة متنقلة واغذية.

وضمت القافلة 400 متطوع من الحشد الشعبي قدموا من العراق للمساعدة في عمليات الاغاثة ورفع الانقاض وفريق طبي متخصص في عمليات جراحية دقيقة وشملت ايضاً مطبخاً متنقلاً سينتج اكثر من 45 ألف وجبة طعام بشكل يومي.

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