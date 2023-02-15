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وزير الدفاع الإيراني: صادرات المنتجات الدفاعية للبلاد تشهد زيادة بنسبة 5 مرات

وزير الدفاع الإيراني: صادرات المنتجات الدفاعية للبلاد تشهد زيادة بنسبة 5 مرات
الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة:" هذا العام ، زاد إنتاج المنتجات الدفاعية في البلاد ثلاث مرات وزادت صادراتها خمس مرات مقارنة بالعام الماضي."

العالم - ايران

وقال العميد "محمد رضا أشتياني"على هامش اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، : " لقد نَمَت وزارة الدفاع بشكل ملحوظ في جميع الأبعاد مقارنة بالعمل الذي قامت به حتى الآن".

وأضاف بأنّ:" الإجراءات التي حددناها في وزارة الدفاع هي بمثابة قفزة نوعيّة وإن شاء الله ستوصلنا إلى نتيجة مرضيّة ألا وهي ايجاد ظروف مثالية للغاية في مجال الدفاع والصناعات الدفاعية."

وصرّح وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة : " قواتنا المسلحة تحمي سيادة البلاد بقدرة عالية ونحاول بقدر المستطاع دعم هذه القوات المسلحة بأبعاد مختلفة."

و أوضح العميد أشتياني: "نحن نساعد القوات المسلحة والجبهات الأخرى ونقويها لتساعد في قضية الدفاع."

وبخصوص تحديد هوية عملاء الطائرات المسيرة في أصفهان ، قال: "إن مثل هذه الحوادث يمكن أن تحدث في كثير من البلدان. و أعداؤنا يفعلون كل شيء من منطلق الضعف والسبب أنهم لا يحتملون التطورات الإيجابية المستمرة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية."

وتابع وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة:" إن قدرة الجمهورية الإسلامية في النظام الدولي، تدفع الأعداء الى اللجوء بافتعال اشياء مؤذية وذلك من منطلق الضعف واليأس لديهم وبطريقة غير مهمة للغاية ، والحمد لله ما حصلوا على أي نتائج تذكر. "

وأضاف العميد أشتياني:" إننا نقوم ببعض الإجراءات المتعلقة بتحديد هوية العملاء ، وستُعْلن نتائجها لاحقاً في المستقبل."

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وزير الدفاع الإيراني: صادرات المنتجات الدفاعية للبلاد تشهد زيادة بنسبة 5 مرات