الحرب في اوكرانيا.. مطحنة اللحم تعمل في باخموت

العالم - الأزمة الأوكرانية

حتى وإن وصل الأمر الى حد التجمد، لا يمكن لهؤلاء الجنود الاوكرانيين أن يبرحوا مكانهم.

هذه المشاهد من خطوط القتال في باخموت شرقي البلاد تعكس جانبا من ضراوة المعارك التي تحقق فيها القوات الروسية مكاسب ميدانية خاصة في الأسابيع الأخيرة.

الاوكرانيين ورغم دفاعهم المستميت عن باخموت، إلا أن حصنهم المنيع كما وصفوه سابقا، لم يعد كذلك، فالقوات الروسية تبسط سيطرتها على الأرض، تدريجيا، مترا بعد متر، باعتراف القادة الأوكرنيين الذين أقروا بصعوبة الوضع هنا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:"الوضع على خط الجبهة، خصوصاً في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، لا يزال صعباً للغاية. إنها معركة على كل متر من الأراضي الأوكرانية".

ورغم التقدم الروسي الأخير، الى أن الطريق الى باخموت ليس معبدا بعد، امام القوات الروسية، نتيجة المقاومة القوية من الجانب الأوكراني، ليخرج رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين ويؤكد أن باخموت لن تسقط قريبا، مضيفاً أن القصف مستمر ومطحنة اللحم تعمل في إشارة إلى الخسائر الفادحة في ساحة المعركة.

التقارير الورادة من ارض المعركة تتحدث عن سيطرة موسكو بشكل محكم على كلا الطريقين الرئيسيين المؤديين إلى باخموت، بعد أن سيطرت أخيرا على سلسلة من البلدات القريبة في محاولة لتطويق المدينة، تاركة طريقا خلفيا واحدا تستخدمه القوات الاوكرانية للإمداد.

ومع اشتداد حدة المعارك، يبدو أن القلق بدأ يسيطر على الاوروبيين الذين تحدثوا صراحة عن أن الامور ليست في صالح كييف.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "الوضع في أوكرانيا مقلق للغاية وللمرة الأولى الكفة ليست في صالح كييف".

وأمام هذا الواقع، بحث حلف الناتو سبل تسريع شحناته من الأسلحة والذخائر إلى أوكرانيا، وذلك خلال لقاء عقده وزراء الدفاع في الحلف في بروكسل، ناقشوا فيه إمكانية تزويد كييف بالمقاتلات، لكنهم اجمعوا على ان قضية المقاتلات ليست القضية الأكثر إلحاحا.