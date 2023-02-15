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كشف هوية قتلى 'داعش' بعملية 'وادي الشاي' في كركوك شمالي العراق

كشف هوية قتلى 'داعش' بعملية 'وادي الشاي' في كركوك شمالي العراق
الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

كشف مصدر امني عراقي اليوم الاربعاء، عن هوية قتلى "داعش" الارهابي في عملية وادي الشاي جنوب كركوك.

العالم - العراق

وقال المصدر ،ان" العملية النوعية التي نفذتها قوة مشتركة في وادي الشاي جنوب كركوك مساء يوم امس اسفرت عن قتل 3 ارهابيين لافتا الى ان التحقيقات الاولية كشفت هوياتهم وهم كل من حمود ابراهيم وهو شرعي التنتظيم وابو الحارث عسكري قاطع الدبس ومحمد خلف امر مفرزة عسكرية وهو قريب والي كركوك في داعش الارهابي".

واضاف، ان" داعش الارهابي تلقى ضربة اخرى من قبل القوات الامنية في عملية وادي الشاي".

وكانت قوة مشتركة عراقية من بينها مكافحة الارهاب نفذت عملية نوعية في عمق وادي الشاي يوم امس ونجحت في قتل 3 من الارهابيين".

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