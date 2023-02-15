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الشعب السوري يتابع مناقشة مشروع قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية

الشعب السوري يتابع مناقشة مشروع قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية
الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

عقد مجلس الشعب السوري اليوم الأربعاء جلسته الرابعة عشرة من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

العالم - سوريا

وتابع المجلس مناقشة مواد مشروع القانون الجديد للرسوم والتأمينات والنفقات القضائية، ووافق عقب نقاش مستفيض اشترك به عدد من أعضاء المجلس على إقرار عدد من مواد المشروع.

وأثناء المناقشة أجاب وزير العدل القاضي أحمد السيد ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس التي أعدت التقرير حول مشروع القانون عن تساؤلات أعضاء المجلس واستفساراتهم المتعلقة بالمواد المذكورة وقدما الإيضاحات اللازمة.

رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.

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