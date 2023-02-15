تفاصيل الطائرة المسیرة الايرانية التي فاجأت الأمريكيين في سوريا

العالم- ايران

وقالت القيادة المركزية للولايات المتحدة الأمريكية "سنتكوم" في بيان لها اليوم، أن القوات الإمريكية الارهابيه أسقطت طائرة مسيرة تابعة لإيران فوق قاعدة أمريكية في منطقة كونوكو العملياتية شمال شرق سوريا.

من جانبه، کشف مستشار عسكري إيراني في سوريا لقناة العالم تفاصيل هذه الطائرة المسیرة الايرانية التي فاجأت الأمريكيين اليوم.

واوضح المستشار الايراني ان هذه المسيرة الإيرانية هي عبارة عن طائرة بدون طيار صغيرة يتم إطلاقها يدويًا بهدف اختبار أنظمة دفاع العدو، والتي حققت جميع أهدافها المرجوة.

واضاف المستشار ان هذه المسيرة فائقة السرعة رخيصة وكلفة صنعها أقل من مائة دولار، لكن اجبر الأمريكيين على اطلاق صاروخ باهظ الثمن كلفهم عشرات آلاف الدولارات من أجل إسقاطها.