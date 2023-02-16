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مقتل شخص وإصابة 3 في عملية إطلاق نار داخل مركز للتسوق في تكساس

مقتل شخص وإصابة 3 في عملية إطلاق نار داخل مركز للتسوق في تكساس
الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

قالت الشرطة في ولاية تكساس الأميركية إن شخصا قُتل وأصيب 3 في إطلاق نار بمركز تسوق في مدينة إل باسو.

العالم-الاميركيتان

وقال المتحدث باسم الشرطة روبرت غوميز للصحفيين إن مشتبها به اعتُقل، وإن الشرطة تبحث عن آخر محتمل. ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار الذي وقع أمس الأربعاء غير معروف.

وأضاف غوميز "كانت فوضى. الناس فروا مذعورين".

وطلبت الشرطة من الناس تجنب المنطقة.

ويقع مركز سييلو فيستا التجاري بجوار متجر وول مارت، حيث قتل مسلح 23 شخصا يوم 3 أغسطس/آب 2019.

وقبل أسبوع، أقرّ رجل من تكساس بارتكاب جرائم كراهية في تلك المذبحة، في إطار صفقة إقرار بالذنب جنبته عقوبة الإعدام على المستوى الاتحادي، لكنه لا يزال يواجه عقوبة الإعدام في محاكمة منفصلة على مستوى الولاية.

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