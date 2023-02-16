الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣
١٢:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الهلال الأحمر الإيراني قام بإنشاء مخيمات في مدينتين تركيتين + فيديو

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أديامان (العالم) 2023.02.16 – قال مسؤول فريق الهلال الأحمر الإيراني في تركيا د.حميدرضا إسكاش إن الفريق الإيراني المؤلف من 170 شخصاً قام بإنشاء مخيمات في مدينتين منكوبتين بالزالزال، معلنا الاستعداد لإنشاء مخيمات أخرى ما إن يتم الإعلان عن الحاجة.

العالم سوريا

وفي اتصال مباشر أشار موفدنا إلى مدينة أديامان المنكوبة بالزلزال أن الفرق الإيرانية متواجدة في تركيا إلى جانب فرق من أكثر من 80 دولة لتقديم المساعدات لكل المنكوبين بالزلزال، حيث أن فريق الإغاثة والإمداد في الهلال الاحمر الإيراني يتواجد ويقدم المساعدات للمنكوبين.

وقال مسؤول فريق الهلال الاحمر الإيراني في تركيا د.حميدرضا إسكاش في هذا الاتصال أنه ومنذ بداية الحادثة والزلزال وفي غضون أقل من 24 ساعة من الحادث حضرت الفرق الإيرانية للإنقاذ والمساعدة وإخراج الأحياء من تحت الأنقاض، حيث استمر العمل وكان يتم تغيير الفرق كل يوم، مبيناً أن الطاقم الإيراني يضم 170 شخصا، كما توجد كلاب مدربة على العثور على الأحياء، إلى جانب حضور السيارات والمعدات الكاملة للإنقاذ.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر الإيراني قام في مدينتين بإنشاء مساكن وخيام مؤقتة لإيواء المتضررين، مبيناً أن الخيام مؤثثة بالأجهزة والحاجات الأولية، مشدداً على أنه: إن كانت هناك حاجة سنقوم بإنشاء مخيمات أخرى.

ونوه أنه ومع فقدان الأمل بأن يخرج أحد حياً من تحت الأنقاض ما سوى الحالات الاستثنائية لذلك فإن التركيز يكون الآن على عمليات المساعدة في إنقاذ الأحياء، وأوضح: إنتقلنا إلى مرحلة المساعدة من خلال إنشاء مساكن الهلال الأحمر الإيراني، حيث قام بإنشاء هذه الخيم وتشييدها للناس ونحن سوف مستعدون لننتقل إلى مدينة أخرى بحاجة إلينا في اللحظة التي يعلنون فيها أنه تمت الموافقة على الانتقال، وسنقوم هناك أيضاً بتقديم كل ما يمكننا من الخدمات.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

رئيس الهلال الأحمر الإيراني يلتقي وزير الصحة السوري

رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني يصل إلى حلب

رئيس الهلال الاحمر التركي: نشكر الله أن لدينا إخوة مثل الإيرانيين

شاهد..رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني يغادر إلى تركيا

الهلال الأحمر الإيراني يعلن إجراءاته في المناطق المنكوبة في سوريا وتركيا + فيديو

فيديو جديد لإغاثة الهلال الأحمر الإيراني في تركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فلسطين المحتلة تصعيد صهيوني بالممارسات العنصرية ضد الفلسطينيين +فيديو

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 16-02-2023

الهلال الأحمر الإيراني قام بإنشاء مخيمات في مدينتين تركيتين + فيديو

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 16-02-2023

الرئيس الصيني يزور طهران

إثيوبيا: الاجتماع الجاري للاتحاد الأفريقي له مغزى مهم بالنسبة لنا