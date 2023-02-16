الهلال الأحمر الإيراني قام بإنشاء مخيمات في مدينتين تركيتين + فيديو

العالم – سوريا

وفي اتصال مباشر أشار موفدنا إلى مدينة أديامان المنكوبة بالزلزال أن الفرق الإيرانية متواجدة في تركيا إلى جانب فرق من أكثر من 80 دولة لتقديم المساعدات لكل المنكوبين بالزلزال، حيث أن فريق الإغاثة والإمداد في الهلال الاحمر الإيراني يتواجد ويقدم المساعدات للمنكوبين.

وقال مسؤول فريق الهلال الاحمر الإيراني في تركيا د.حميدرضا إسكاش في هذا الاتصال أنه ومنذ بداية الحادثة والزلزال وفي غضون أقل من 24 ساعة من الحادث حضرت الفرق الإيرانية للإنقاذ والمساعدة وإخراج الأحياء من تحت الأنقاض، حيث استمر العمل وكان يتم تغيير الفرق كل يوم، مبيناً أن الطاقم الإيراني يضم 170 شخصا، كما توجد كلاب مدربة على العثور على الأحياء، إلى جانب حضور السيارات والمعدات الكاملة للإنقاذ.

ولفت إلى أن الهلال الأحمر الإيراني قام في مدينتين بإنشاء مساكن وخيام مؤقتة لإيواء المتضررين، مبيناً أن الخيام مؤثثة بالأجهزة والحاجات الأولية، مشدداً على أنه: إن كانت هناك حاجة سنقوم بإنشاء مخيمات أخرى.

ونوه أنه ومع فقدان الأمل بأن يخرج أحد حياً من تحت الأنقاض ما سوى الحالات الاستثنائية لذلك فإن التركيز يكون الآن على عمليات المساعدة في إنقاذ الأحياء، وأوضح: إنتقلنا إلى مرحلة المساعدة من خلال إنشاء مساكن الهلال الأحمر الإيراني، حيث قام بإنشاء هذه الخيم وتشييدها للناس ونحن سوف مستعدون لننتقل إلى مدينة أخرى بحاجة إلينا في اللحظة التي يعلنون فيها أنه تمت الموافقة على الانتقال، وسنقوم هناك أيضاً بتقديم كل ما يمكننا من الخدمات.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..