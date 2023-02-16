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المركز السوري للزلازل: هزة ارتدادية بقوة 4.5 درجات تضرب جنوب غرب أنطاكيا

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

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