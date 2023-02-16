ستة وعشرون حزباً عربياً يعلنون تضامنهم مع سورية ويطالبون برفع الحصار عنها

العالم-سوريا

وقالت الأحزاب في بيان: “تقف الأحزاب العربية القومية والتقدمية الموقعة على هذا البيان بكل ما تملك من إمكانيات معنوية ومادية مع سورية العروبة والصمود في مواجهة الوضع المأساوي الذي تمر به إثر الكارثة الطبيعية التي ضربتها يوم السادس من شباط مخلفة آلاف القتلى وعشرات الآلاف من الجرحى وسط دمار كبير في المناطق المصابة”.

وأضافت الأحزاب: “إن سورية التي واجهت حرباً إرهابية عالمية طيلة اثني عشر عاماً وحصاراً وعقوبات مشددة ولم تلملم جراحها بعد، تتعرض اليوم فوق ذلك لكارثة طبيعية هائلة وهي لا تملك من وسائل الإغاثة إلا النذر القليل، ما يفاقم من معاناة شعبها ويزيد وضعها سوءا في ظل الحصار الجائر ونهب مقدرات الشعب العربي السوري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأكدت الأحزاب أنها إذ تعلن تضامنها المطلق مع الشعب العربي السوري قيادة وشعباً فإنها تدين وتستنكر بشدة كل الإجراءات التعسفية العدوانية التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها بحق الشعب العربي السوري والتي تشكل جريمة نكراء بحق أبناء سورية وبحق الإنسانية جمعاء، فآلاف السوريين يموتون نتيجة هذه الإجراءات الإجرامية المخالفة للقانون الدولي ولكل القيم الإنسانية.

ودعت الأحزاب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقيام بإجراءات سريعة وعاجلة لرفع العقوبات وتقديم المعونات وإنقاذ الشعب العربي السوري مما يهدد وجوده بسبب انعدام المشتقات النفطية والأدوية والمواد الغذائية، جراء الحصار وكارثة الزلزال وموجة البرد المصحوبة بتساقط الثلوج، كما دعت الدول العربية الى أن تحذو حذو الأقطار الأخرى التي بادرت بتقديم العون والمساعدة، متجاوزة كل العوائق والعراقيل، مشيرة إلى ثقتها الكبيرة بأن يستدرك الأشقاء العرب الأمر ويعالجوا كل تقصير ذلك لأن الوقت قد حان لتجاوز أسباب الخصام وفتح صفحة جديدة عنوانها مد يد العون ومساعدة سورية والسوريين لتجاوز محنتهم الكبرى والتغلب على آثار الحرب والزلزال.

والأحزاب الموقعة على البيان هي:

1- التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي (البحرين) حسن المرزوق الأمين العام.

2- حزب البعث العربي الإشتراكي (قطر اليمن) السفير نايف القانص الأمين العام المساعد.

3- حزب الشعب الديمقراطي (اليمن) سفيان العماري الأمين العام.

4- حزب البعث العربي الإشتراكي (لبنان) علي يوسف حجازي الأمين العام.

5- تنظيم الأحرار (اليمن) النائب عبده بشر الأمين العام.

6- التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري (اليمن) عبدالله نعمان الأمين العام.

7- حزب الجيل (مصر) ناجي الشهابي رئيس الحزب والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية.

8- حزب التحرير الشعبي الوحدوي (اليمن) أوس أحمد عبدالله هادي العولقي الأمين العام المساعد.

9- حزب الرابطة اليمنية (اليمن) الشيخ علي عوض البتره الأمين العام.

10- تنظيم مستقبل العدالة (اليمن) فؤاد عيضة الراشدي نائب الأمين العام.

11- (حزب السلام الاجتماعي اليمني) د.محمد أحمد البشيري الأمين العام.

12- حزب الوفاق الوطني اليمن عبد الوارث صلاح الأمين العام.

13- الحزب القومي الاجتماعي (اليمن) مبارك حزام العسالي الأمين العام المساعد.

14- الجبهة الوطنية الديمقراطية (اليمن) الشيخ نشوان ناصر بن ناصر النصيري الأمين العام.

15- حزب البعث العربي الإشتراكي (السودان) التيجاني مصطفي الأمين العام.

16- حزب التطوير والتحديث (سورية) أسامة مرشحة رئيس الحزب.

17- حزب التضامن الوطني الديمقراطي (سورية) د. سليم الخراط الأمين العام والمنسق العام لائتلاف قوى التكتل الوطني الديمقراطي.

18- حزب الشعب الديمقراطي (الأردني- حشد) عبلة محمود أبو عبلة الأمين الأول للحزب.

19- حزب البعث العربي التقدمي (الأردن) فؤاد دبور الأمين العام.

20- حزب الرفاه (موريتانيا) محمد ولد فال رئيس الحزب.

21- الحزب الاشتراكي اليمني عبد الرحمن السقاف الأمين العام.

22- حزب (الثوابت تونس) د.شكري الهرماسي الأمين العام.

23- جبهة التحرير (اليمن) عارف مثنى العامري أمين سر الجبهة.

24- الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري (السودان) انتصار العقلي الأمين العام.

25- الحزب العربي الناصري (مصر) أحمد حسن الأمين العام.

26- حزب البعث القومي (السودان) كمال بولاد الأمين العام.