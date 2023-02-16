شاهد.. خارطة طريق للاستقرار والتنمية المستدامين بشرق السودان

العالم – السودان

أكثر من 600 شخص يمثلون كيانات سياسية وقيادات أهلية ومجتمعية من شرق السودان اجتمعوا في قاعة الصداقة بالخرطوم عبر المرحلة النهائية لقضايا شرق السودان.

لكن تم التوافق على ضرورة نهضة هذا الإقليم الذي يعاني سياسيا واقتصاديا وأمنيا منذ أمد بعيد بسبب النزاعات القبلية وتدفق اللاجئين على حدوده المتاخمة لدولة اثيوبيا وإريتريا.

لكن الحوار الجاد والدعوة لوحدة الإقليم خاصة من الناحية الاجتماعية أدى لشيء من الأمل والتفاؤل بحل كافة القضايا.

وقال والي كسلا الأسبق صالح عمار لمراسل العالم: "مؤكدةأن الشرق عنده خصوصيته، الآن من حسن الحظ هناك إجماع لدى كل الأطراف أن شرق السودان عنده خصوصية ولازم يكون هناك تمييز سياسي واقتصادي له، الآن من حسن الحظ هناك إجماع من كل القوى في السودان والدولة أيضا."

من جانبه قال القيادي بشرق السودان موسى أدروب: "المشاكل شرق السودان أن ولاياته ثلاثة، هم لم يقعدوا ويفكروا لتنمية شرق السودان.. مشاكل شرق السودان الدولة لا تستطيع أن تحلها لنا.. لا الخرطوم ولا بورسودان ولا الخارج ولا الداخل."

رعاية وضغوط دولية لهذا الاتفاق من قبل الآليتين الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا الأوروبية، ووعود بمساعدات مشروطة بالتوصل إلى الاتفاق وصولا لحكومة انتقالية أيا كان شكلها ومضمونها.

وفي كلمة له بالورشة قال رئيس بعثة يونتامس في السودان فولكر بيرنس إن: "أي مساعدات خارجية كانت لن تفيد إلا إذا تماشت مع توافق وتعايش سلمي داخلي ومع إرادة سياسية في شرق وفي العاصمة."

قضية المرأة في شرق السودان كانت حاضرة من خلال هذه الورشة، إذ عانت كثيرا خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

وبهذا الشأن قالت القيادية بشرق السودان خالدة عبد الرحيم لمراسلنا: "قضية المرأة من آهم القضايا في شرق السودان، لأن المرأة في شرق السودان هي المتأثرة، ونحن نقول إن المراة هي نصف المجتمع فيما هي كل المجتمع."

وبالرغم من القضايا الشائكة التي يعاني منها إقليم شرق السودان إلا أن هناك اتفاقا على عقد مؤتمر جامع لهذا الإقليم يمكن من خلاله إدراج توصياته الأخيرة في مسار الشرق الذي ضمن في اتفاق جوبا للسلام.

وتبقى توصيات شرق السودان مرهونة بتنفيذها في هذا الإقليم الغني بموارده.. الفقير في كيفية استغلالها.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..