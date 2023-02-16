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أوكرانيا تطالب الإحتلال الإسرائيلي بإمدادها بالمساعدات العسكرية

أوكرانيا تطالب الإحتلال الإسرائيلي بإمدادها بالمساعدات العسكرية
الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

طالب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، نظيره الصهيوني إيلي كوهين، تل أبيب، بنقل مساعدات عسكرية إلى كييف.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن كوليبا استقبل في العاصمة الأوكرانية، كييف، نظيره الإسرائيلي، إيلي كوهين، وطلب منه إمداد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، إن "ما تحتاجه بلاده في الوقت الراهن هو انتصار، وبدون نصر لا شيء آخر له معنى".

ورافق وزير الخارجية للإحتلال الإسرائيلي خلال زيارته لضواحي كييف، الحاخام الأكبر لأوكرانيا موشيه رؤوفين، وكذلك عمدة بوتشا، أناتولي فيدوروك، حيث زاروا مواقع نصب تذكارية مختلفة.

وزعم إيلي كوهين خلال الزيارة: إن "إسرائيل تقف إلى جانب أوكرانيا وإلى جانب الشعب الأوكراني في أوقاتهم الصعبة" حسب قوله.

يذكر أنه وصل إيلي كوهين إلى كييف في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.

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