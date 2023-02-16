شاهد.. إستمرار جهود الإنقاذ في تركيا رغم تضاؤل الآمال

العالم – تركيا

تتواصل جهود الإنقاذ في تركيا بعد زلزالها المدمر، مع مرور أكثر من 10 أيام.. مشاهد الدمار لازالت هي الأكثر حضورا، فيما فرق الإنقاذ تستمر بالبحث عن المفقودين في الولايات المنكوبة.

في كهرمان مرعش مركز الزلزال بات العثور على ناجين أمراً يحتاج معجزة حسب ما يقول الأهالي.

ويقول قائد فريق إنقاذ منظمة آفاد فيصل أنصوي "في البناء الذي أعمل فيه أنقذنا حوالي ثمانية أشخاص يوجد اثنين نعتقد أنهم ليسوا على قيد الحياة.. مع مرور الآيام بتنا نخرج الكثير من الضحايا، وعملنا مستمر ونأمل أن نجد أحياء."

ومع استمرار جهود الإنقاذ صرح نائب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن جهود الطوارئ تتركز في الوقت الحالي على توزيع أكبر قدر ممكن من الخيام لإيواء المشردين، فيما ينتشر 220,000 شخص بينهم 60 ألف متخصص في البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة.

ويقول مسؤول فريق الهلال الأحمر التركي في كهرمان مرعش محمد تتار لمراسل العالم: "نعمل هنا لمشاهدة المتضررين والعمال من خلال توزيع المساعدات التي يحتاجونها مثل شراب وماء وأغطية، حتى يتمكنوا من قضاء وقت الانتظار هذا للوصول إلى مفقوديهم."

ووفق إدارة الطوارئ والكوارث التركية تم تسجيل 4323 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال.. هزات تزيد من حالة الخوف في جنوب تركيا.

تستمر إذا جهود الإنقاذ في تركيا على مدار الساعة.. جهود وإن لم تعد تنجح كما السابق في العثور على ناجين مع مرور الأيام إلا أن الآمال يعيدها إعلان فرق الإنقاذ تمكنها من الوصول إلى ناجين من تحت الركام.

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