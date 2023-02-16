الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣
٠٦:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الأسد: إذا كانت الحرب قد استنزفت واستنفذت الكثير من الموارد الوطنية وأضعفت الإمكانيات لمواجهة المزيد من الأزمات فهي نفسها التي أعطت المجتمع السوري الخبرة والمقدرة على التحرك السريع والفعال في الساعات الأولى للزلزال.

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. قمع سعودي عبر الإنترنت والضحية، حرية التعبير... تعديل قانون التقاعد خلف سد ماكرون وحكومته

الرئيس السوري: الحرب في سوريا استنزفت الكثير من الموارد لمواجهة تداعيات الزلزال

الملايين يحيون ذكرى استشهاد الامام الكاظم (ع) في العراق

إضرابات جديدة للمرة الخامسة في فرنسا احتجاجا على مشروع التقاعد + فيديو

سوریا..بيلاروس تجهز مشفى ميدانياً بحلب لمساعدة متضرري الزلزال

قائد الدفاع الجوي: الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي جزء لا يتجزأ من تراب الوطن