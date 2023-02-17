رسالة السيد نصرالله في ذكرى الشهداء القادة

العالم – مع الحدث

وقال ضيف الحلقة الباحث بالشؤون الاقليمية والدولية الدكتور علي فضل الله انه مما لا شك فيه أن خطاب السيد حسن نصرالله اليوم هو مرحلة متقدمة واستكمالا لخطابات مماثلة في مواقف مماثلة.

وأضاف أن الأمن الغذائي اللبناني وضع مقابل أمن الطاقة الاسرائيلي مشيرا الى أن المقاومة اللبنانية مرت بمراحل أصعب من هذه المرحلة التي تنتهك حقوق الشعب اللبناني ولذا فإن المقاومة اللبنانية تشعر بالقوة باعتبار أنها تجاوزت الأسوء من هذه المرحلة.

وأكد أن هناك مرحلة أخرى من سيناريو الضغط الاقتصادي على لبنان والهدف هو ايصال لبنان الى الانهيار ولذا فإن سلاح المقاومة يعتبر ورقة بيد لبنان لمواجهة اليهمنة العالمية والكيان الاسرائيلي على وجه الخصوص لأن هذا السلاح سيكون قادرا على حل هذه الازمة.

من جهته قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط أن المتابع لخطاب السيد حسن نصرالله خاصة في النقطة التي تطرق فيها الى المشروع الاميركي المعد للبنان استوقفه بشكل كبير ومهم جدا تلك المعادلة الردعية التي ارساها اليوم مشيرا الى خطة بومبيو التي اطلقها من لبنان في 2019 وإن هذه الخطة تقوم على احداث الفراغ السياسي واحداث الانهيار النقدي والحصار والانهيار الاقتصادي والانهيار الامني والتدخل الاسرائيلي باستثمار ما يتحقق خلال المراحل السابقة وبالتالي فإن معظم تلك المراحل نفذت بنجاح عن طريق الولايات المتحدة الاميركية.

العميد الدكتور أمين حطيط أكد أن الولايات المتحدة كأنها ترى بأن الوقت ينفد من بين يديها وخاصة في ظل الضغوط التي تتلقاها على المسرح الإقليمي والعللمي ويبدو أنها تدفع الامور الى انهيار سريع في لبنان ويفتح الطريق لاراحة الكيان الاسرائيلي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. علي فضل الله – باحث بالشؤون الاقليمية والدولية

العميد الدكتور أمين حطيط – خبير عسكري وإستراتيجي