الإيرانيون يحيون ذكرى انتصار ثورهم في ظل الحصار

العالم – انقلاب الصورة

وبث البرنامج الحضور الشعبي الحاشد في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية منددين باعمال الشغب الاخيرة التي استهدفت البلاد.

وبث البرنامج آراء الشعب الايراني من الرجال والنساء الذين أكدوا ولائهم للثورة الاسلامية وقائدها السيد علي خامنئي وقالوا للهيمنة العالمية نحن صامدون بوجهكم وبوجه من يتربص بالجمهورية الاسلامية.

كما بث البرنامج كلمة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الذي أكد أن مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية أفشلت مخططات الاعداء التي استهدفت إيران مؤخرا.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...