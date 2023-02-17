الشعب الإيراني وثورته الخالدة والتصعيد الغربي

العالم – انقلاب الصورة

بعد اربعة واربعين سنة على انتصار الثورة الاسلامية في ايران، المشهد يفرض نفسه في المدن الايرانية وفي طهران عاصمة الجمهورية الاسلامية.

أكثر من واحد وعشرين مليون مواطن خرجوا الى الساحات ليعبروا عن فرحتهم تأييدهم وتخليد هذه الذكرى الميمونة والمجيدة لانتصار ثورتهم في كل أنحاء إيران.

برنامج "إنقلاب الصورة" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى إحياء الشعب الايراني ذكرى انتصار ثورته المجيدة عبر مسيرات مليونية في ظل التصعيد السياسي والقتصادي الذي تشهده البلاد.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...