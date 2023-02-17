أي مسار رسمه السيد نصر الله لواقع المقاومة في لبنان؟

العالم – ما رأيكم

وقال المراقبون للشأن الاقليمي انه مما لا شك فيه أن خطاب السيد حسن نصرالله اليوم هو مرحلة متقدمة واستكمالا لخطابات مماثلة في مواقف مماثلة.

وأضاف المراقبون للشأن الاقليمي أن الأمن الغذائي اللبناني وضع مقابل أمن الطاقة الاسرائيلي مشيرين الى أن المقاومة اللبنانية مرت بمراحل أصعب من هذه المرحلة التي تنتهك حقوق الشعب اللبناني ولذا فإن المقاومة اللبنانية تشعر بالقوة باعتبار أنها تجاوزت الأسوء من هذه المرحلة.

وأكد المراقبون للشأن الاقليمي أن هناك مرحلة أخرى من سيناريو الضغط الاقتصادي على لبنان والهدف هو ايصال لبنان الى الانهيار ولذا فإن سلاح المقاومة يعتبر ورقة بيد لبنان لمواجهة الهيمنة العالمية والكيان الاسرائيلي على وجه الخصوص لأن هذا السلاح سيكون قادرا على حل هذه الازمة.

المراقبون للشأن الاقليمي أكدوا أيضا أن المتابع لخطاب السيد حسن نصرالله خاصة في النقطة التي تطرق فيها الى المشروع الاميركي المعد للبنان استوقفه بشكل كبير ومهم جدا تلك المعادلة الردعية التي ارساها اليوم مشيرين الى خطة بومبيو التي اطلقها من لبنان في 2019 وإن هذه الخطة تقوم على احداث الفراغ السياسي واحداث الانهيار النقدي والحصار والانهيار الاقتصادي والانهيار الامني والتدخل الاسرائيلي باستثمار ما يتحقق خلال المراحل السابقة وبالتالي فإن معظم تلك المراحل نفذت بنجاح عن طريق الولايات المتحدة الاميركية.

المراقبون للشأن الاقليمي أشاروا إلى أن الولايات المتحدة كأنها ترى بأن الوقت ينفد من بين يديها وخاصة في ظل الضغوط التي تتلقاها على المسرح الإقليمي والعللمي ويبدو أنها تدفع الامور الى انهيار سريع في لبنان ويفتح الطريق لاراحة الكيان الاسرائيلي.

ما رأيكم؟

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