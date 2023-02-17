مصر تصدر بيانا بشأن مواطنيها المحتجزين في ليبيا

العالم- مصر

وحسب بيان الوزارة، تواصلت السفارة المصرية في طرابلس مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين.

وأضاف البيان أنه تم استقبال ذوي المواطنين أكثر من مرة خلال الأيام الماضية.

وأشار البيان إلى أن المواطنين الست غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به.

وناشدت الخارجية المصرية في بيانها كافة المواطنين عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامتهم.

كما أكد البيان أن أجهزة الدولة المعنية مستمرة ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان عودة المواطنين الست في أقرب وقت.

يشار إلى أنه أكدت مصادر اختطاف 6 مصريين من عائلة واحدة، على يد مسلحين داخل ليبيا، في مدينة الزاوية.

وقالت المصادر لروسيا اليوم "المختطفون من عائلة واحدة وهم: مينا كمال جاد سيدراك، عبد المسيح جودة سيدراك، روماني حبيب جاد سيدراك، شنودة حبيب جاد سيدراك شنودة فخرى شحاتة، عماد مرعى عطالله سيدراك".

وناشد أهالي المختطفين السلطات المصرية الوصول إليهم بعد تسليم كافة أرقام الهواتف التي تم ارسال الرسائل من خلالها وتعقبهم ومحاولة إنقاذهم.

وأوضحت المصادر أن السلطات المصرية تتواصل مع السلطات الليبية لمعرفة ملابسات عملية الاختطاف، وإيجاد حل لإنقاذ المختطفين.