الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣
٠٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزيرا خارجية مصر والمغرب يبحثان القضايا الثنائية والإقليمية

وزيرا خارجية مصر والمغرب يبحثان القضايا الثنائية والإقليمية
الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم الجمعة، بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، خلال مشاركتهما في أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، قبيل انعقاد قمة الاتحاد.

العالم- مصر

وحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية أكد أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن سامح شكري أكد لنظيره المغربي حرص مصر على استمرار تعزيز علاقتها الثنائية مع المملكة المغربية، وهو ما ثمّنه الوزير ناصر بوريطة، مؤكدا على عمق وخصوصية العلاقة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أبو زيد أن اللقاء تناول عددا من الملفات والقضايا المطروحة على جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي، وسبل تعزيز العمل الجماعي على مستوى القارة.

وتم التطرق إلى التطورات الجارية في ليبيا، حيث استعرض سامح شكري جهود مصر على صعيد دفع الحل السياسي للأزمة، خاصة من خلال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية المغرب على دعم المسار الجاري للوصول إلى عقد الانتخابات، مع ضرورة احترام إرادة الليبيين والحل الليبي ـ الليبي دون أية إملاءات خارجية، حيث ناقش أيضا التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية، وأهمية العمل على تهدئة الأوضاع، بهدف إحياء العملية السياسية وصولا لحل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

وذكر أحمد أبو زيد في تصريحاته أن الوزيرين حرصا على تأكيد اعتزامهما استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة بشأن عدد من القضايا ذات الأولوية أفريقيا وعربيا.

روابط ذات صلة

'أخنوش' يمثل الملك في قمة الاتحاد الإفريقي ومؤتمر لجنة المناخ بالساحل

ليبيا تشارك في قمة الاتحاد الافريقي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وقفات في الحديدة بذكرى سنوية الشهيد القائد 'حسين بدر الدين الحوثي'

موسسة الطيران المدنى السوري... 147 طائرة تحمل مساعدات إغاثية وصلت إلى مطارات دمشق وحلب واللاذقية

مستوطنون صهاينة يقيمون بؤرة جديدة لهم شرقي قلقيلية

استئناف الرحلات الجوية بين تركيا والأراضي المحتلة

أبناء مران بصعدة يحيون الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي

وزيرا خارجية مصر والمغرب يبحثان القضايا الثنائية والإقليمية