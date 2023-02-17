استئناف الرحلات الجوية بين تركيا والأراضي المحتلة

العالم - الاحتلال

وقالت رئيسة قسم الشؤون الاقتصادية في خارجية الاحتلال يائيل رافيا أمس الخميس في هذا السياق لـ "i24NEWS" إنها "مناسبة احتفالية للغاية"، وأضافت "تجديد الرحلات وتوقيع اتفاقية طيران جديدة العنصر الأول في خارطة الطريق للتعافي، من أجل رفع مستوى العلاقة مع تركيا".

وأكدت "استأنفنا الحوار مع الجانب التركي في تموز المنصرم، وفي غضون أسبوعين وقعنا اتفاقية طيران جديدة وبدأنا العمل في عدة جولات من المفاوضات والزيارات على الأرض من أجل تثبيت المرافق والاتفاق على الإجراءات التي ستمكن من عودة الطائرات الإسرائيلية".

وبدأت العلاقات تتحسن مع الاستعادة الكاملة للعلاقات الدبلوماسية التي تمّ الإعلان عنها العام الماضي.

وفي أيار المنصرم، زار رئيس كيان الاحتلال يتسحاق هرتسوغ تركيا، حيث التقى رئيسها رجب طيب أردوغان، وذلك عندما تمّ الاتفاق على استئناف الرحلات الجوية.

والثلاثاء الماضي، حطّ وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين في أنقرة في زيارة تضامنية وسط جهود الإنقاذ المستمرة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، وقال حينها إن "الخطوط الجوية الإسرائيلية ستستأنف رحلاتها المباشرة إلى تركيا، الخميس"، موضحًا أن جميع الشركات الثلاث الكبرى في الأراضي المحتلة ستستأنف رحلاتها إلى تركيا.