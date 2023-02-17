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صنعاء..وقفات لإحياء ذكرى الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي

صنعاء..وقفات لإحياء ذكرى الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي
الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

شهدت مديريات أمانة العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الجمعة عقب صلاة الجمعة، وقفات لإحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، تحت شعار “شهيد القرآن”.

العالم- اليمن

وأوضح المشاركون في الوقفات، أن الشهيد القائد تحرك وتحمل المسؤولية في إطار مشروع قرآني حضاري نهضوي وتربوي وثقافي، ورفض الخنوع والذل وواجه قوى الهيمنة والاستكبار العالمي بثبات وشجاعة وإيمان.

وأشاروا إلى دور الشهيد القائد في مواجهة المؤامرات العدوانية وكشف المخططات الأمريكية والصهيونية التي تستهدف الأمة.

وأكدت بيانات عن الوقفات، الوفاء لقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والشهيد القائد والمضي على درب الشهداء في مواصلة الصمود والثبات والتضحية حتى تحقيق النصر وتطهير أرض الوطن من دنس المحتلين والمرتزقة.

وأشارت البيانات إلى ضرورة قراءة المشروع القرآني الذي بنى وحصن واقع الأمة وأرعب وقهر الأعداء داعين إلى مواجهة إشاعات أبواق العدوان بالوعي القرآني والفهم العميق للدين الإسلامي الحنيف.

كما أكد أبناء العاصمة صنعاء، تمسكهم المبدئي والأخلاقي والقيمي والديني بالقضية الفلسطينية والقدس الشريف مستنكرين ما يقوم به الصهاينة من اعتداءات متكررة بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

ودعت البيانات، إلى ترسيخ الهوية الإيمانية والثقافية القرآنية وأخذ الدروس والعبر من حياة الشهيد القائد والتمسك بالمنهج القرآني لتصحيح واقع الأمة والتحرر من التبعية والهيمنة.

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