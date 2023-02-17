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فورا.. المانيا تدعو حلفاءها لأرسال دبابات قتالية الى اوكرانيا

فورا.. المانيا تدعو حلفاءها لأرسال دبابات قتالية الى اوكرانيا
الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة، حلفاء بلاده إرسال دبابات قتالية لأوكرانيا عليها أن تفعل ذلك الآن، وأن ألمانيا ستسهل اتخاذ هذا القرار عبر توفير المواد اللوجستية وتعويض المخزونات وتدريب جنود أوكرانيين.

العالم - أوروبا

وقال شولتس في مؤتمر ميونيخ للأمن وفقا لنص لخطابه: "بالنسبة لي، هذا مثال على نوع القيادة الذي يتوقعه الناس من ألمانيا".

ووسط ضغوط دولية متزايدة الشهر الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية خططا لإرسال دبابات حديثة من طراز ليوبارد2 من مخزونات الجيش لمساعدة أوكرانيا في صد القوات الروسية.

ولا تزال ألمانيا في انتظار وفاء بعض الشركاء الأوروبيين بتعهداتهم في هذا الشأن، على الرغم من أنها الدولة التي اتُهمت في البداية بأنها تتلكأ بسبب مخاوف من تصعيد الصراع.

وأشار شولتس، في الاجتماع السنوي في ميونيخ الذي يقام بمشاركة سياسيين ودبلوماسيين وقادة عسكريين ومن قطاع الدفاع، إلى أن "المانيا هي أكبر داعم عسكري ل‍أوكرانيا في القارة الأوروبية، وأنها ستواصل الحفاظ على التوازن بين دعمها ل‍كييف وتجنب التصعيد".

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