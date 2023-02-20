هل ينجح الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية؟

العالم - خاص بالعالم

وفي ختام قمة الاتحاد الأفريقي في دورتها السادسة والثلاثين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا كشف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد أن المنظمة القارية ستنظم مؤتمرا بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا.

رئيس المفوضية أوضح أيضا أنه تم عقد لقاءات مع مختلف الأطراف الليبية، ويتم التشاور معهم لتحديد موعد ومكان انعقاد المؤتمر.

كما أكد أن المؤتمر سيلتئم برعاية لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الإفريقي يترأسها الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو.

محمد تقي أضاف أن اجتماعا تحضيريا عقد قبل بضعة أسابيع في العاصمة الليبية طرابلس وتم طلب مغادرة المرتزقة، وشدد على ضرورة أن يتحاور الليبيون معتبرا أنه شرط مسبق للمضي نحو انتخابات في بلد هادئ.

وعلى صعيد آخر جدد الاتحاد الأفريقي التأكيد على عدم تسامحه المطلق في مواجهة التغييرات غير الدستورية في حكومات الدول الأعضاء.

وعبر عن استعداده لمساعدة مالي وغينيا والسودان وبوركينا على العودة إلى النظام الدستوري بعد أن تم تعليق عضوية هذه الدول الأربعة في الاتحاد في وقت سابق.

كما قرر الاتحاد خلال القمة تعليق عضوية مالي وبوركينا وغينيا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 'إيكواس.

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