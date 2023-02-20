قصة عائلة تنجو بأعجوبة من الزلزال في حي الشعّار بحلب

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بأمان وراحة بال وقبل السادس من شباط، عائله سورية كانت تقطن احد الشقق في حي الشعار بحلب قبل ان تشعر الأم باهتزاز غير طبيعي وارتجاج هائل، دفعها باحتضان اطفالها لتسابق بهم ادراج البناء المتهالك الذي تصدّع فورا.

سابق الجميع قدرا قاسيا وهم يشاهدون ابنية الحي تتساقط خلفهم واحدا تلو الاخر، وصلت الى احد منازل اقاربها بدمشق عبر جهود من متطوعين شباب امنوا لها تكاليف وترتيب النقل ومن ثم المساعدات الطبيه والغذائية.

مصابون جراء زلزال سورية تحاصرهم الذكريات الاليمة، تختنق الكلمات داخل الحناجر، أم عبد الخالق واولادها كانت من العائلات المحظوظة التي نجت من مخالب الموت بأعجوبة، كثيرون لم يسعفهم الحظ

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