قائد الثورة: دفاعنا عن فلسطين وراء لجوء العدو للتخويف من إيران

العالم - خاص بالعالم

آية الله السيد علي خامنئي، تقدم فيها بالتهاني للشعب الايراني والامة الاسلامية، مشيرا الى أن بعثة النبي الاعظم (ص) هدية كبرى وهبها الله الى كافة البشر وهي لاتضاهيها نعمة.

ولدى استقباله لسفراء وممثلي الدول الاسلامية في طهران وضيوف المسابقات الدولية للقرآن الكريم ،اشار سماحته الى ان القضية الفلسطينية هي من الجروح العميقة في جسد الامة الاسلامية.



قائد الثورة الاسلامية اية الله خامنئي لفت الى ان الجمهورية الاسلامية اليوم تبين صراحة وعلانية لسان حال الشعب الفلسطيني المسلم المظلوم، وهي تدافع علانية عن حقوق هذا الشعب امام النكران العالمي لحقوقهم ومطالبهم المشروعة.



سماحة قائد الثورة اية الله خامنئي اكد ان الجمهورية الاسلامية في ايران ومن خلال مواقفها الرافضة للظلم والمدافعة عن حقوق الفلسطينيين تعرضت لحملة ممنهجة تمحورت حول التخويف من ايران. وأعرب سماحته عن أسفه، لقيام بعض الحكومات بالمنطقة في التخويف من ايران.



ومن عبق تلك المناسبة شدد سماحته أن ثمة ألاف المضامين الممتازة في القرآن الكريم وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف، رفضها بعض المسلمين والبعض الاخر جاهل بها ويكفر بهذه الهدايا الإلهية العظيمة، ما ادى بالعالم الاسلامي الى مواجهة الفرقة والتخلف والوهن العلمي والعملي.



واعتبر اية الله خامنئي أن سياسات دول الاستكبار العالمي جاء نتيجة الصمت ازاء الجرائم والتناغم مع الصهاينة.

وأضاف سماحته انه لو انصتت الحكومات الاسلامية ومنذ اليوم الاول للمصلحين ومنهم علماء النجف الاشرف، ووقفت بقوة أمام الكيان الغاصب، لكان وضع غرب آسيا مغايرا والامة الاسلامية اكثر اتحادا وأقوى بكافة الجوانب.

وشدد قائد الثورة على أهمية أن تضع الأمة الاسلامية نصب عينها القضايا السياسية مثل فلسطين والتدخلات الاميركية في شؤون دول المنطقة.

واعتبر سماحة قائد الثورة اية الله السيد علي خامنئي أن العودة لتعاليم البعثة النبوية والاتحاد والتآخي بين المسلمين والتعاون الحقيقي بين الدول الاسلامية طريق حل مشاكل الامة الاسلامية.

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