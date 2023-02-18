إنطلاق الدورة ال 39 لمسابقات القرآن الكريم الدولية في طهران

العالم - خاص بالعالم

مسابقات تحمل معان أكثر من مجرد منافسات وجوائز مادية، مسابقات تعمل على إرساء أهم الأهداف المحمدية، والدعوة السماوية من وحدة للأمة الاسلامية ونبذ للتفرقة والفتنة، والدعوة إلى أصل الخلقة وهو الحرية من كل القيود والعبودية للخالق، والتسليم له.

وقال محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني:'إن أساس النظام والثورة الإسلامية هو الاستقلال والحرية ومحاربة الظلم، ومن الطبيعي أن يعمل الظالمون على الوقوف في مواجهة الثورة الإسلامية'.

المسابقات تستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وتتضمن انطلاق نهائيات الدورة الحالية، والتي من المقرر أن يشارك فيها اثنين وخمسين متسابقا، بين قارئ ومرتل وحافظ لكامل القرآن الكريم، من الذكور والإناث من ثلاثة وثلاثين دولة، يحتكمون أمام اثنين وثلاثين حكما وحكمة.

وكانت المرحلة التمهيدية أقيمت في الفترة ما بين الثالث عشر والسابع عشر من الشهر الماضي، بطريقة الكترونية. تم خلالها تقييم أداء نحو مئة وخمسين متسابقا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...