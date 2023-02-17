الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣
١١:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

البيت الأبيض: المفاوضات حول أوكرانيا ستبدأ عندما تكون كييف مستعدة لها

البيت الأبيض: المفاوضات حول أوكرانيا ستبدأ عندما تكون كييف مستعدة لها
الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا ستبدأ عندما تكون السلطات الأوكرانية مستعدة لها.

العالم-الامريكيتان
وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم الجمعة: "إذا تكلمنا بصراحة، فإن الحرب لا ينبغي أن تنتهي بالمفاوضات. نعم، هذا سيسير بهذا الاتجاه على الأرجح عندما يكون الرئيس (الأوكراني) زيلينسكي مستعدا".

واعتبر أنه بوسع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إنهاءها الآن فقط بسحب قواته" من أوكرانيا.

وتعليقا على الجهود الأمريكية بشأن تنظيم مفاوضات سلام حول أوكرانيا، قال كيربي: "نحن نعمل مع السيد زيلينسكي على خطته من 10 بنود. وأعتقد أنكم اطلعتم عليها جميعا. وهو سأل ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة تقديم فريقها لمساعدة فريقه، والتفكير في أفضل طريقة لتطبيق هذا المقترح. وهذا العمل مستمر".

وأضاف أنه "لا يمكن أن يكون هناك اقتراح جدي بشأن السلام أو المفاوضات قبل أن يظهر الروس أدنى قدر من اهتمامهم بذلك".

وأشار إلى أن واشنطن تركز الآن على دعم أوكرانيا حتى تكون قواتها "قادرة على تحقيق نجاح في ميدان القتال".

وأضاف أنه "عندما سيدخل (زيلينسكي) في المفاوضات أو في حال دخلها، سيكون بإمكانه أن يتصرف من موقف قوي".

يذكر أن روسيا قد أعلنت مرارا انفتاحها على المفاوضات بشأن السلام، لكنها لم تر أي دليل على استعداد أوكرانيا لها، وأن المفاوضات مستحيلة في ظل موقف كييف الراهن واستمرار توريدات الأسلحة لها.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الحرب في أوكرانيا تهيمن على أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن

واشنطن تحذر دولا عربية من الوقوف إلى جانب روسيا في أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البيت الأبيض: المفاوضات حول أوكرانيا ستبدأ عندما تكون كييف مستعدة لها

الولايات المتحدة.. 6 قتلى إثر إطلاق نار في بلدة ريفية بولاية تينيسي

بولندا: سنزود أوكرانيا بمقاتلات "ميغ"، وليس "إف 16"

7 قتلى بينهم 3 من "طالبان" الباكستانية في هجوم على مجمع للشرطة في كراتشي

قناة عبرية تدعي: تعرض سفينة اسرائيلية لهجوم في الخليج الفارسي

المغرب يرفض وصاية الغرب واحتكار القوى العالمية لقضايا حقوق الإنسان