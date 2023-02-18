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حزب الله: القافلة الثانية من حملة رحماء تنطلق من لبنان إلى سورية

حزب الله: القافلة الثانية من حملة رحماء تنطلق من لبنان إلى سورية
السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

اعلن  نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش اليوم نعلن عن اطلاق القافلة الثانية من حملة رحماء مؤلفة من 29 شاحنة محملة بـ 516 طنًا من المساعدات الإنسانية والطبية والعينية وهي مهداة من الشعب اللبناني المقاوم إلى الشعب السوري الشقيق.

العالم - لبنان

وقال إنه من واجبنا التخفيف من معاناة وآلام الشعب السوري والوقوف إلى جانبهم في ظل هذا الحصار اللاإنساني الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على الشعب السوري وبعض أدعياء حقوق الإنسان تجاه هذه الكارثة.

حزب الله بادر عبر الهيئة الصحية وكشافة الإمام المهدي (عج) والعديد من المؤسسات، وأرسل الأسبوع الماضي القافلة الأولى من حملة "رحماء" وهي مؤلفة من 23 شاحنة محملة بـ 500 طن من المساعدات الطبية والعينية.

وتابع أنه خلال الأيام القادمة سنُطلق القافلة الثالثة من رحماء، وهذه القوافل هي نتيجة متابعة وجهود صادقة من حزب الله والهيئة الصحية وكشافة الإمام المهدي (عج) والجمعيات الخيرية وفي مقدمتها جميعة وتعاونوا.

وشدد على أن المطلوب اليوم رفع الحصار عن سوريا وإلغاء "قانون قيصر"، فسوريا التي خرجت منتصرة على الإرهاب ستتغلب على تداعيات هذه المحنة.

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حزب الله: القافلة الثانية من حملة رحماء تنطلق من لبنان إلى سورية